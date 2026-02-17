Рассекречены характеристики селфи-камеры Samsung Galaxy S26 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra может получить обновленный сенсор фронтальной камеры при сохранении прежнего разрешения. Об этом со ссылкой на инсайдера Ice Universe сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Сообщается, что устройство по-прежнему будет оснащаться 12-мегапиксельной селфи-камерой, однако вместо фирменных сенсоров ISOCELL компания может перейти на решение Sony, предположительно модель IMX874. Новый сенсор сохранит прежние физические характеристики, включая размер 1/3,2 дюйма и размер пикселя 1,12 мкм, а также диафрагму f/2.2.

Это указывает на то, что серьезных изменений в светочувствительности на уровне железа не ожидается. Вероятно, компания меняет поставщика компонентов без серьезной переработки конструкции камеры.

Сенсоры Sony традиционно считаются сильными по части динамического диапазона и более естественной цветопередачи. Однако итоговое качество съемки будет зависеть не только от сенсора, но и от алгоритмов обработки изображения, которые Samsung, как ожидается, дополнительно оптимизирует с учетом особенностей нового датчика.

Также сообщается о возможном увеличении угла обзора фронтальной камеры до 85 градусов против 80 градусов у предыдущей модели. Это может упростить съемку групповых селфи и видеоблогинг.

Существенного обновления селфи-камеры в целом не ожидается, поскольку разрешение и базовые характеристики останутся прежними. При этом даже небольшие изменения сенсора в сочетании с улучшенной программной обработкой могут повлиять на итоговое качество фотографий.

Презентация Galaxy S26 запланирована на 25 февраля 2026 года.