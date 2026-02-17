Apple похоронит популярные компьютеры

Американская корпорация Apple собралась прекратить поддержку компьютеров на базе процессоров Intel. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на заявление компании.

Ранее IT-гигант анонсировал выход операционной системы macOS Tahoe 26.4 для компьютеров Mac. Представители корпорации сообщили разработчикам приложений, что отключат поддержку компонента Rosetta 2 для устройств на базе процессоров Intel. Журналисты пояснили, что Apple фактически готовит пользователей к тому, что похоронит эти популярные девайсы.

В macOS Tahoe 26.4, при запуске использующего программное обеспечение (ПО) Rosetta 2 приложений, на экране будет появляться окно с информацией о том, что программа скоро перестанет работать. При этом поддержка приложений на устройствах с Intel, которые не используют Rosetta 2, будут поддерживаться еще какое-то время.

Журналисты обратили внимание, что Apple анонсировала прекращение поддержки компьютеров на Intel еще в июне 2025 года. Вероятнее всего, macoS 27 будет работать только с Mac, оснащенными процессорами Apple Silicon. Американская компания выпускала компьютеры на базе Intel до ноября 2020 года.

В начале декабря 2025 года известный инсайдер инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Intel — после пятилетнего перерыва — снова будет выпускать процессоры для Apple. Американский партнер будет производить чипы для стартовых компьютеров Mac.