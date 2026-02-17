В Гренландии зафиксирован рекордно теплый январь

В столице Гренландии Нуук прошедший январь стал самым теплым за всю историю наблюдений — побив рекорд, который держался 109 лет, пишет Рhys.org со ссылкой на Датское метеорологическое управление (DMI).

В то время как в Европе и Северной Америке в январе было холоднее, чем обычно, в Нууке средняя месячная температура составила +0,1 °C, что на 7,8 °C выше нормы. Это на 1,4 °C выше предыдущего рекорда для Нуука, установленного в 1917 году.

В самый теплый день месяца температура в Нууке и вовсе поднялась до комфортных 11,3 °C.

По данным DMI, январские температурные рекорды были зафиксированы вдоль западного побережья Гренландии на расстоянии более 2 000 километров от южной оконечности острова до его северных районов.

В городе Илулиссат в заливе Диско средняя температура января составила −1,6 °C, что на 1,3 °C теплее предыдущего рекорда 1929 года и на 11 °C теплее нормы января.

По словам климатолога DMI Мартина Олесена, периодические приходы теплого воздуха на Гренландию случались и раньше, но столь продолжительная серия аномально высоких температур на большой территории — «явный признак того, что что-то меняется».

«Мы знаем и четко видим, что глобальное потепление уже идет полным ходом, что, как и ожидалось, приводит к большему числу "теплых" рекордов и постепенно к уменьшению "холодных"», — сказал он.

Арктика находится на передовой глобального потепления: за период с 1979 года она нагрелась примерно в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты.