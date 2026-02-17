$76.6291.04

В Госдуме перечислили условия отмены ограничений для Telegram

Парламентская газета

Для снятия ограничений мессенджеру Telegram нужно выполнить три условия помимо удаления незаконного контента.

Об этом «Парламентской газете» во вторник, 17 февраля, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Речь идет о создании российского юридического лица, хранении персональных данных россиян на территории страны и уплате налогов, — уточнил парламентарий. — И если в части удаления незаконного контента мы видим определенное движение, то по этим требованиям — прежде всего по созданию юрлица и персональным данным — движения на данный момент нет вообще. И именно по этой причине вводятся поступательные ограничения».

Ранее Андрей Свинцов допустил блокировку Telegram-каналов и отключение возможности их вести и редактировать в рамках следующего возможного этапа ограничений.