В iOS 26.4 включат защиту от кражи iPhone по умолчанию

В следующем крупном обновлении iOS — версии 26.4 — Apple включит функцию Stolen Device Protection по умолчанию. Ранее она была доступна только как опциональная настройка, но теперь станет стандартом для всех пользователей iPhone.

Функция защиты от кражи устройства появилась в начале 2024 года. Тогда Apple сделала её добровольной, во многом потому, что она добавляет дополнительные уровни проверки и может показаться не слишком удобной в повседневном использовании.

О нововведениях рассказало издание MacRumors. Что меняется? Если iPhone находится вне «знакомых мест» (например, не дома и не на работе) для ряда критически важных действий потребуются дополнительные проверки.

Во-первых, для доступа к сохранённым паролям, банковским картам и другим важным данным понадобится обязательная биометрия — Face ID или Touch ID. Ввести просто код-пароль будет нельзя: резервного варианта не предусмотрено.

Во-вторых, для некоторых операций (например, смены пароля Apple ID) вводится так называемая «задержка безопасности». Пользователю придётся подождать час, а затем снова подтвердить действие через биометрию. Это сделано на случай, если злоумышленник знает код разблокировки, но не может пройти Face ID или Touch ID.

Когда функция только появилась в iOS 17.3, её нужно было включать вручную, и многие пользователи, вероятно, даже не пробовали её. С iOS 26.4 всё изменится: защита будет активирована автоматически, хотя при желании её по-прежнему можно будет отключить в настройках.

Фактически Apple усиливает защиту от сценария, когда злоумышленник крадёт iPhone и знает его код-пароль. Теперь одного кода будет недостаточно, чтобы получить доступ к самым конфиденциальным данным или изменить ключевые настройки аккаунта.

Релиз iOS 26.4 ожидается в ближайшее время.