В РКН отреагировали на слухи о полной блокировке Telegram

В РКН высказались об информации о полной блокировке Telegram с 1 апреля

В Роскомнадзоре высказались в беседе с RT об информации о полной блокировке мессенджера Telegram с 1 апреля.

Отмечается, что в ведомстве официально ответили на информацию, которая появилась в Telegram-канале Baza о том, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля.

По данным канала, применяться мера будет на территории всей России и на всех платформах

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — ответили в Роскомнадзоре на запрос RT прокомментировать данные Baza.