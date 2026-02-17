В РКН отреагировали на слухи о полной блокировке Telegram

В РКН высказались об информации о полной блокировке Telegram с 1 апреля
В Роскомнадзоре высказались в беседе с RT об информации о полной блокировке мессенджера Telegram с 1 апреля.
Отмечается, что в ведомстве официально ответили на информацию, которая появилась в Telegram-канале Baza о том, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля.
По данным канала, применяться мера будет на территории всей России и на всех платформах
СМИ назвали дату полной блокировки Telegram в России
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — ответили в Роскомнадзоре на запрос RT прокомментировать данные Baza.