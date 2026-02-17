Испания хочет завести дело против X, Meta* и TikTok

Власти Испании намерены обратиться в генеральную прокуратуру с просьбой начать расследование в отношении платформ X (ранее Twitter, заблокирована в РФ), Meta (признана в России экстремистской и запрещенной, ей принадлежат Facebook и Instagram) и TikTok. Такой шаг анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес перед началом сегодняшнего заседания совета министров.

По его словам, на этом совещании будет принято решение об обращении в генеральную прокуратуру на предмет возможного создания с использованием искусственного интеллекта и распространения соцсетями детской порнографии. Как заявил Санчес, устав генпрокуратуры позволяет правительству подать запрос о начале разбирательства ради защиты общественных интересов.

По мнению испанского премьера, платформы угрожают психическому здоровью, достоинству и правам детей.

"Государство не может этого допустить. Безнаказанность этих гигантов должна прекратиться", - завил Санчес.

Обращение в генпрокуратуру станет очередным шагом в "крестовом походе", который объявил глава испанского правительства. В начале февраля власти пиренейского королевства заявили о планах запретить доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет.

Ранее Австралия уже законодательно ограничила доступ детей к соцсетям. Аналогичные инициативы рассматриваются и в других странах, в частности во Франции, где Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) одобрила законопроект, который запрещает использование социальных сетей лицами младше 15 лет. Предполагается, что эта инициатива поможет защитить детей и подростков от кибербуллинга, неприемлемого контента и зависимости.

В то же время прокуратура Парижа в начале февраля провела обыски во французских офисах социальной сети X и пригласила ее владельца - американского предпринимателя Илона Маска для дачи показаний относительно работы платформы. Речь идет как о создании сексуализированного контента при помощи ИИ, так и работе алгоритмов.

Кстати, в компании еще прошлым летом назвали "политически мотивированным" ведущееся расследование, заявив, что оно ведет к ограничению свободы слова. В X подчеркнули свою приверженность "защите своих основных прав, защите данных пользователей и противодействию политической цензуре".

* Признана в России экстремистской и запрещена