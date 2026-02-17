Китай заявил о планах вывести на орбиту до 203 тысяч спутников

«Военная хроника» сообщает, что Китай уведомил Международный союз электросвязи (МСЭ) о планах вывести на орбиту до 203 тыс. спутников к середине 2030-х годов.

«Это в разы больше любой существующей или планируемой группировки. Для сравнения: у Starlink сейчас около 9,6 тыс. спутников, а у Amazon Kuiper планируется порядка 3,2 тыс.», — говорится в материале.

Вместе с тем ВХ отмечает, что в данной ситуации ключевой момент не столько в физическом запуске такого количества аппаратов, сколько в регуляторной и частотной борьбе за орбиту, которая может перерасти в реальное противостояние.

«Во-первых, система МСЭ работает по принципу «кто раньше подал заявку, тот получил приоритет». Даже если спутники существуют только на бумаге, заявленные позиции и радиочастоты резервируются. Это означает, что другие операторы, включая SpaceX и Amazon, обязаны учитывать эти «зарезервированные» параметры при проектировании своих систем», — отмечается в статье.

Во-вторых, как указывает «Военная хроника», это создаёт так называемые регуляторные помехи. При проектировании и расширении западных систем США будут вынуждены снижать мощность передатчиков, чтобы не пересекаться с заявленными китайскими диапазонами, менять орбитальные плоскости и усложнять алгоритмы управления сетью. Даже если часть китайских спутников никогда не будет запущена, сам факт регистрации уже ограничивает конкурентов.

«В-третьих, речь идёт о стратегическом контроле над низкой околоземной орбитой. Мегагруппировки — это не только интернет, но и военная связь, разведка, навигация, управление беспилотниками и устойчивость военной инфраструктуры в случае войны. Фактически Китай действует по принципу «занять пространство заранее», чтобы потом диктовать условия. Это дешевле и эффективнее, чем догонять уже развёрнутую инфраструктуру», — добавляется в аналитике.

Подчёркивается, что для того, чтобы реально развернуть 200 тыс. спутников, Китаю придётся поддерживать темп запусков на уровне, которого человечество ещё никогда не достигало.

