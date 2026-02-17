Пользователей Windows 10 предупредили об опасности

Пользователи Windows 10, которые не оформили дополнительные обновления операционной системы (ОС), оказались в опасности. Об этом сообщает издание The Daily Express.

Специалисты таблоида напомнили, что в первой половине 2026 года Microsoft начнет выпускать обновленные сертификаты безопасности Secure Boot для всех операционных систем. Сертификаты необходимы для защиты от загрузки неподписанного и потенциально вредоносного кода. Однако многие пользователи Windows 10 останутся без обновления Secure Boot.

По словам IT-специалиста Генри Беррелла, Microsoft перестала широко поддерживать Windows 10 в октябре 2025 года. Апдейты и патчи получают только пользователи, чьи версии ОС зарегистрированы в программе расширенных обновлений ESU. Беррелл предупредил, что без нового сертификата копия Windows перейдет в состояние пониженной безопасности.

Специалист заметил, что Microsoft предлагает Windows 11 в качестве бесплатного обновления ОС для всех владельцев персональных компьютеров (ПК) с Windows 10, но не все устройства соответствуют минимальным системным требованиям. Журналисты издания подытожили, что компьютер с Windows 10 может работать исправно — пользователи вряд ли заметят, что безопасность ОС снизится.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft выпустит обновление, которое будет доступно лишь для малой части компьютеров на Windows. Апдейт 26H1 получат лишь ПК с ARM-процессором Qualcomm Snapdragon X2.