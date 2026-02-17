Apple начала тесты своей первой раскладушки

Ожидается, что первый складной смартфон Apple — условный iPhone Fold — представят в сентябре. Это будет устройство в формате «книжки». Но Apple, по данным СМИ, уже тестирует модель в формате «раскладушки». Ее неофициально называют iPhone Flip.

По информации источников, Apple уже перешла от идеи к внутренним тестам прототипа, но решение о массовом производстве пока не принято. Компания «внимательно следит за тем, как рынок примет первую складную модель». Если спрос окажется высоким, шансы на выпуск раскладушки возрастут.

По предварительным оценкам, iPhone Flip может выйти не раньше 2027 года. А пока ждём первую попытку «яблочников» зайти на рынок, где компании из Азии чувствует себя как рыба в воде.