Apple забросила один свой продукт

Корпорация Apple не будет обновлять планшеты iPad Pro в ближайшие годы. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

Источнику стало известно, что американская компания фактически забросила линейку продвинутых планшетов iPad Pro. Специалист объяснил, что в Apple не знают, как можно значительно улучшить устройство, поэтому будут внедрять только небольшие апгрейды.

Instant Digital заявил, что последние версии продукта имеют OLED-дисплей. Он отметил, что стоимость OLED-панелей не снижается, при этом iPad Pro не является очень популярным устройством. В связи с этим у IT-гиганта нет идей и мотивации обновлять аппарат. В материале говорится, что будущие планшеты в том числе не получат ультратонкие рамки, как у конкурентных моделей на Android.

Журналисты MacRumors напомнили, что последний крупный редизайн — впервые с 2018 года — серия iPad Pro пережила в 2024 году. В октябре 2025-го фирма добавила в планшеты процессор M5. Вероятно, в будущем модель получит новый чип M6 и систему охлаждения с испарительной камерой, которая используется в iPhone 17 Pro.

