Антишпионские экраны Samsung могут появиться в устройствах Apple

Компания Apple может внедрить в будущих моделях MacBook технологию Privacy Display от Samsung. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера Ice Universe.

Такой шаг может совпасть с ожидаемым переходом ноутбуков Apple на OLED-дисплеи, который, по прогнозам, начнется с более дорогих моделей ближе к концу десятилетия. Отмечается, что решение Samsung для защиты конфиденциальности рассчитано именно на использование с OLED-панелями.

Технология Privacy Display основана на OLED-разработке Flex Magic Pixel, позволяющей управлять направлением света на уровне отдельных пикселей. При включении экран остается четким при прямом взгляде, но становится плохо различимым при просмотре сбоку. В отличие от классических физических фильтров приватности, затемняющих дисплей постоянно, программная система может включаться и отключаться по необходимости.

Одним из преимуществ технологии называется возможность точечной защиты, когда ограничение обзора может применяться только к отдельным приложениям или частям интерфейса. Ожидается, что Samsung впервые внедрит Privacy Display в смартфоне Galaxy S26 Ultra.

В случае появления подобного решения в MacBook эффект может оказаться особенно заметным, поскольку крупные экраны ноутбуков сильнее подвержены риску постороннего наблюдения в общественных местах. Сейчас для защиты конфиденциальности владельцы MacBook чаще используют магнитные или клеевые фильтры, которые ухудшают яркость и цветопередачу, тогда как встроенная программно управляемая система могла бы стать более удобной альтернативой.

Согласно утечке, внедрение технологии в линейку MacBook может произойти примерно к 2029 году. Такой срок связывают с предполагаемым циклом перехода Apple на OLED-панели, который, как ожидается, сначала затронет профессиональные модели, а затем и остальные устройства. Также отмечается, что адаптация технологии Samsung для крупных ноутбучных дисплеев может потребовать дополнительного времени.