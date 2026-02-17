Обнаружены окаменелости ранних позвоночных с четырьмя глазами

Самые ранние предки всех позвоночных, включая человека, имели две пары глаз, а не одну. Такое открытие сделали ученые из Бристольского университета в Великобритании. Остатки этих дополнительных глаз до сих пор сохранились в человеческом организме в виде шишковидной железы головного мозга. Она не может обрабатывать визуальную информацию, но контролирует цикл сна.

Ранее в регионе Куньмин в Китае были найдены останки древнейших позвоночных — Myllokunmingiidae. Их возраст оценили в 518 миллионов лет. В окаменелостях хорошо просматривались четыре пятна: два более крупных по бокам головы и два поменьше на макушке. Ученые интерпретировали их как глаза.

Электронный микроскоп указал на наличие меланосом: крошечных упаковок, содержащих меланин. Меланин определяет цвет глаз, а также поглощает свет. Также внутри органа ученые рассмотрели отпечаток хрусталика.

Ученые предположили, что ранние позвоночные могли находиться в самом низу пищевой цепи. Четыре глаза, вероятно, развились как адаптация к неблагоприятной окружающей среде. Больший угол обзора позволял быстрее замечать хищников. В ходе эволюции позвоночные сменили экологическую нишу, и вторая пара глаз превратилась в несенсорный нейроэндокринный орган, сообщает Nature.

