Астроном рассказал о малом параде планет 28 февраля

Жители России смогут увидеть редкое выравнивание Меркурия, Венеры, Сатурна и Нептуна у западного горизонта в вечерние часы 28 февраля, рассказал лектор пермского планетария Виталий Францев.

Малый парад планет, в котором примут участие Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун, можно будет увидеть вечером 28 февраля, передает <РИА «Новости».

Как рассказал лектор пермского планетария Виталий Францев, «в 17.30 по московскому времени 28 февраля можно наблюдать малый парад планет, состоящий из трех ярких планет: Меркурий, Венера и Сатурн, к ним присоединится Нептун, он невидим для невооруженного глаза. Планеты окажутся низко над западным горизонтом».

Францев пояснил, что подобное выравнивание четырех планет случается примерно раз в год или несколько лет. Он также отметил, что лучше всего наблюдать это явление с помощью бинокля, поскольку невооруженным глазом все объекты, кроме Нептуна, будут видны не так отчетливо.

Кроме того, вечер 28 февраля обещает быть интересным и для наблюдателей за Юпитером – именно в это время особенно хорошо просматривается большое красное пятно, крупнейший атмосферный вихрь в Солнечной системе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ожидается полное солнечное затмение.

Ранее Роскосмос назвал солнечное затмение одним из самых ярких астрономических событий 2026 года.