Россиян предупредили о вредоносных клонах Telegram и WhatsApp*

В России в связи с замедлением работы мессенджера Telegram и блокировкой WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) произошел всплеск роста аналогичных платформ с вредоносным программным обеспечением (ПО) и появление сомнительных VPN-сервисов.

Об этом сообщил ТАСС эксперт по кибербезопасности Института экономики роста им. П. А. Столыпина, генеральный директор компании Phishman Алексей Горелкин.

«Блокировка WhatsApp спровоцировала всплеск фейковых клонов популярного мессенджера, замаскированных под оригинал, но содержащих вредоносное ПО», — сказал эксперт.

Кроме того, Горелкин отмечает, что вместе с этим выросло число сомнительных VPN-сервисов-однодневок, которые якобы предназначены для обхода ограничений, а на самом деле служат для массового заражения устройств.

Эксперт предостерег россиян от использования бесплатных подобных сервисов. Он пояснил, что поддержка сервисов и приложений требует затрат, а доход от рекламы на них не приносит существенной прибыли.

До этого эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что на фоне замедления работы Telegram мошенники вновь начали распространять предложения «ускорить приложение», «снять ограничения» или «обойти блокировку».

По ее словам, злоумышленники предпочитают не изобретать новые схемы, а адаптируют уже проверенные сценарии под актуальную повестку. Как только появляются новые ограничения или защитные механизмы, мошенники быстро меняют легенду и используют прежние инструменты — от фишинга до вредоносного программного обеспечения.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена