В Румынии в пещере обнаружили необычную бактерию

Молекулярные биологи расшифровали геном древней бактерии, недавно обнаруженной в отложениях льда возрастом в 5 тыс. лет в румынской ледяной пещере Скэришоара, и выяснили, что этот микроб способен сопротивляться действию сразу десяти ныне существующих антибиотиков.

Это делает подобных бактерий особенно важными и интересными для дальнейшего изучения, пишут ученые в статье в научном журнале Frontiers in Microbiology.

"Данная бактерия, несмотря на ее древнее происхождение, хорошо сопротивляется действию новейших антибиотиков и обладает набором из ста генов, отвечающих за нейтрализацию этих веществ. Если таяние льда приведет к высвобождению этих микробов, то эти гены могут распространиться среди других бактерий, что усугубит кризисную ситуацию, связанную с ростом стойкости патогенов к лекарствам", - заявила старший научный сотрудник Институт биологии АН Румынии Кристина Пуркэря, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые совершили это открытие при изучении структуры генома бактерий, обитающих в толще льда в румынской ледяной пещере Скэришоара в горах Апусени на западе страны. Данная пещера расположена на высоте примерно в 1,15 км над уровнем моря, и внутри нее постоянно поддерживаются очень низкие температуры, благодаря которым лед в этой пещере существует как минимум 13 тысяч лет, с конца ледниковой эры.

Недавно ученые обнаружили в пробах этого льда сразу несколько штаммов микробов из рода Psychrobacter, приспособленных к жизни в сверхнизких температурах окружающей среды.

Взаимодействия этих бактерий с антибиотиками в прошлом фактически не изучались, что побудило румынских молекулярных биологов расшифровать ДНК одного из этих микробов, получившего индекс SC65A.3, и проследить за его взаимодействиями с 28 антибиотиками.

"Изучение подобных микробов, которые провели тысячи лет в изоляции от остальных экосистем Земли, помогает нам понимать то, как бактерии вырабатывали стойкость к антибиотикам до начала их массового использования человеком. Так, мы обнаружили, что данная бактерия оказалась стойкой к десяти антибиотикам, в том числе к фторхинолонам, которые широко используются для лечения серьезных инфекций в клинической практике", - добавила Пуркэря.

При этом ученые обнаружили, что данная бактерия вырабатывает вещества, которые подавляют размножение многих "супербактерий", в том числе больничных штаммов стафилококка, клебсиелл, синегнойной палочки и ряда других опасных патогенов. Это делает их особенно интересными для дальнейшего изучения и поиска альтернатив для уже существующих лекарственных препаратов, подытожили исследователи.