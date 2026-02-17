В России представили мощный камерофон HONOR Magic 8 Pro

Российские магазины и маркетплейсы начали продавать флагманский смартфон HONOR Magic 8 Pro. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Honor

Смартфон оснащается LTPO OLED-экраном диагональю 6,71 дюйма с разрешением 1256х2808 пикселей, динамической частотой обновления изображения до 120 Гц, яркостью до 6000 нит и технологиями защиты зрения.

Устройство ориентировано на премиальный сегмент и делает ставку на мобильную фотографию и AI-инструменты. Смартфон получил тройную камеру AiMAGE: основной модуль на 50 Мп, ультраширокоугольный с разрешением 50 Мп и 200-мегапиксельный телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом.

За производительность HONOR Magic 8 Pro отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а питание обеспечивается кремний-углеродной батареей емкостью 7100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт.

Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10 с обновленным интерфейсом и интеграцией AI-функций для повседневных задач. Также заявлена расширенная кроссплатформенная совместимость, включая передачу файлов и синхронизацию уведомлений с устройствами под управлением iOS и macOS.

В России Honor Magic 8 Pro предлагается за 119,9 тыс. руб. в трех цветах: бежевый металлик, голубой металлик и черный графит.