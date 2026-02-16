Фирмы Маска приняли участие в секретном тендере

Компания SpaceX техномагната Илона Маска и ее «дочка» xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке беспилотников с голосовым управлением, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник агентства заметил, что компании Маска стали одними из немногих отобранных для участия в конкурсе с призовым фондом в $100 млн, объявленном в январе.

Конкурс продлится шесть месяцев, его цель — создание технологий роевого управления, которые помогут отдавать команды множеству беспилотников с помощью голоса, уточнил источник.

Организаторы разбили соревнование на пять этапов — от разработки программного обеспечения до тестирования в реальных условиях.

Маск: SpaceX не собирается создавать боевые дроны и вооружение

Представитель Пентагона в объявлении о начале конкурса открыто указал, что полученные дроны будут использоваться в наступательных целях. Он уточнил, что взаимодействие человека и машины «напрямую повлияет на летальность и эффективность этих систем».

Напомним, что работы в этой сфере ведут многие крупные страны. Китай в ноябре 2020 года заявил об удачном запуске роя дронов-камикадзе из кузова грузовика-носителя.

В феврале 2025 года Иран включил в состав ВМФ авианосец Martyr Bagheri, предназначенный для беспилотников. Корабль способен размещать несколько эскадрилий БПЛА, запускать их, спускать на воду легкие и быстрые боевые суда, перевозить боевые и вспомогательные вертолеты.

В декабре 2025 года глава РАН Геннадий Красников доложил президенту России Владимиру Путину о разработке уникального алгоритма управления роем беспилотников и роботизированных систем.

«Методы децентрализованного избегания столкновений в группе мобильных агентов. Это важно, когда рой беспилотников или множество роботов. Здесь происходит децентрализованное управление, разработан уникальный алгоритм, который позволяет им контактировать между собой и избегать столкновений», — отметил ученый.

По его словам, новейшая отечественная разработка превосходит все мировые аналоги.

В январе 2026 года турецкая компания STM показала видео, на котором запечатлён налёт роя FPV-дронов KARGU на условное отделение пехоты. По словам разработчика, в испытаниях было задействовано 20 БПЛА-камикадзе «с роевым интеллектом». При этом за их управление отвечал один оператор.