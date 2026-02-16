Дешевый iPhone 17e получит больше памяти, чем более дорогая версия

В базе бенчмарка Geekbench обнаружена запись о еще не представленном iPhone 17e, которая раскрывает ряд технических параметров устройства. Однако часть из них смутила экспертов, сообщает PhoneArena.

Согласно данным из базы бенчмарка, смартфон оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 3,76 ГГц, благодаря которому он набирает в тесте 2560 баллов в одноядерном режиме и 8553 — в многоядерном. Для сравнения, прошлогодний iPhone 16e демонстрирует в среднем более высокий результат в однопоточном тесте, но уступает в многоядерной производительности — 3240 и 7969 баллов соответственно. Не исключено, что в Geekbench тестировался инженерный образец, а финальная версия покажет иной результат.

Примечательно и то, что смартфон оснащен 10 ГБ оперативной памяти. Это даже больше, чем в более дорогом iPhone 17 (8 ГБ), но меньше, чем в iPhone 17 Pro (12 ГБ). На фоне глобального дефицита памяти подобная конфигурация для модели начального уровня выглядит нетипично.

Дополнительные вопросы вызывает внутреннее обозначение устройства (iPhone99,11), не соответствующее привычной логике нумерации Apple, а также необычное название материнской платы. Тактовая частота процессора также ниже ожидаемых параметров нового чипа A-серии, что усиливает вероятность тестирования раннего прототипа.

По слухам, iPhone 17e получит 6,1-дюймовый дисплей с частотой 60 Гц, одну тыльную камеру на 48 Мп, аккумулятор емкостью около 4000 мАч, поддержку беспроводной зарядки MagSafe и обновленный модем. Презентация смартфона ожидается в ближайшее время.