В Новгородской области обнаружили соколиный двор XII века

Археологи НовГУ и МГУ определили, что в XII веке на территории одной из усадеб Пятницкого раскопа в Старой Руссе Новгородской области был соколиный двор.

Исследователи обнаружили на этом месте черепа ястребов-тетеревятников - птицы, которую в Древней Руси использовали для охоты практически на любую дичь, от куропаток до гусей и зайцев, сообщили ТАСС в пресс-службе НовГУ.

"Четыре черепа хищных птиц были обнаружены на территории одной из усадеб Пятницкого раскопа в слоях середины XII века. Раскопки вела Старорусская археологическая экспедиция НовГУ под руководством Елены Тороповой. Определить видовую принадлежность останков сразу после обнаружения не удалось. Было выдвинуто несколько версий их происхождения - по мнению археологов, здесь мог находиться как соколиный двор, где содержали птиц-охотников, так и мастерская по изготовлению стрел, для которых могли быть нужны перья. Решающий аргумент в пользу соколиного двора появился, когда ученые смогли определить, каким птицам принадлежали черепа - ястребам-тетеревятникам, которых в Древней Руси использовали для охоты практически на любую дичь, от куропаток до гусей и зайцев", - пояснили в вузе.

Как отметил старший научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ Кирилл Самойлов, определить, что это за птицы, смогла коллега новгородских исследователей из МГУ Ольга Лебедева.

"Это один из самых любимых видов среди охотников: он легко приручается и обучается, способен размножаться в неволе, в отличие от других. Тетеревятники особенно ценились за свое упорство, способность атаковать дичь несколько раз подряд и охотиться в любом ландшафте. Таких ястребов применяли для охоты на широкий спектр дичи, от мелкой, как куропатка, до крупной - гуся и зайца. И именно здесь, на Севере, живут наиболее крупные подвиды ястребов-тетеревятников с отличными охотничьими качествами. Таким образом, находка, сделанная в Старой Руссе, вероятно, свидетельствует о том, что на территории данной усадьбы в середине XII века держали охотничьих птиц. На данный момент эта версия стала основной", - отметил Самойлов.

По его словам, соколиная охота, как один из элитарных видов досуга, на Руси известна с древних времен. О ней сохранились многочисленные упоминания в письменных источниках. Самое раннее упоминание содержится в "Правде Ярославичей" 1070-х годов - это свод законов, составленный сыновьями Ярослава Мудрого и дополнивший его "Русскую правду". Согласно этому документу, штраф за кражу ястреба или сокола составлял три гривны - столько же, сколько нужно было уплатить за кражу княжеского коня.