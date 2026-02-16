Пользователей iPhone призвали обновить iOS

Редакция Rozetked провела масштабное тестирование автономности актуальных моделей iPhone на разных версиях iOS и пришла к выводу, что iOS 26.3 демонстрирует лучшие показатели в рамках текущего поколения системы. Результаты эксперимента доступны на сайте портала.

© Apple

Обновление вышло 11 февраля и, по оценке экспертов, стало наиболее оптимизированной версией iOS 26. В тестах участвовали восемь моделей — от iPhone 14 до флагманских 17 Pro и 17 Pro Max. Устройства проверяли в одинаковых условиях: максимальная яркость экрана, мобильная сеть вместо Wi-Fi и постоянная потоковая передача видео.

По итогам эксперимента почти все протестированные iPhone показали прирост автономности на iOS 26.3 по сравнению с версиями 26.0–26.2. Лидерами стали iPhone 17 Pro Max (до 9 часов 33 минут) и iPhone 17 Pro (до 8 часов 15 минут) под управлением iOS 26.3. Заметный прирост получили базовый iPhone 17 и iPhone 16e, проработавшие на актуальной прошивке 7 часов 9 минут и 7 часов 53 минуты соответственно.

Авторы предполагают, что улучшения связаны с доработкой оптимизации системы. В то же время они не исключают, что в следующих версиях, например, 26.4, автономность может снова снизиться из-за внедрения новых функций.

Для пользователей, уже перешедших на iOS 26, обновление до 26.3 выглядит рациональным шагом. Владельцам устройств на iOS 18 переход стоит оценивать осторожно: несмотря на улучшения, на старой системе многие модели по-прежнему работают дольше.

Ранее стала известна дата презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad.