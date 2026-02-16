YouTube спрятал часть контента от пользователей блокировщиков рекламы

Google усилила меры против пользователей YouTube, использующих расширения для блокировки рекламы. На изменения обратили внимание журналисты Android Authority и пользователи форума Reddit.

По сообщениям пользователей, при активированном блокировщике рекламы под видеороликами исчезают описания, а вместо комментариев отображается уведомление «Комментарии отключены». После отключения расширения элементы интерфейса восстанавливаются.

На данный момент официальных заявлений со стороны Google не поступало. Неясно, является ли нововведение целенаправленной мерой по борьбе с блокировщиками рекламы или следствием их вмешательства в работу платформы.

YouTube активно борется с блокировщиками рекламы радикальными способами — от предупреждения пользователей о необходимости отключить блокировщики рекламы до полного ограничения доступа в браузерах со встроенными блокировщиками рекламы. Аналогичным образом YouTube препятствовал фоновому воспроизведению через сторонние сервисы на устройствах под управлением Android.