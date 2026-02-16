Дотком заявил, что производителя шпионского ПО Palantir взломали хакеры

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (настоящее имя Ким Шмитц) сообщил, что хакеры взломали крупного разработчика шпионского ПО Palantir. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Доткома.

По словам Доткома, хакеры обнаружили, что компания вела слежку за мировыми лидерами и «титанами промышленности». Он добавил, что в распоряжение взломщиков попали «тысячи часов» разговоров президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джея Ди Вэнса и предпринимателя Илона Маска.

Помимо этого, Дотком заявил, что Palantir участвует в создании ядерного и биологического оружия для Украины, а также ведет сотрудничество с ЦРУ.

«Они считают, что им остался год. Они намерены реализовать это, отвлекая Россию на бессмысленные мирные переговоры», — написал Дотком.

Кроме того, он также обвинил компанию в гибели мирных жителей в секторе Газа, объяснив это тем, что в Palantir разработали технологии наведения для Израиля. Дотком предположил, что все украденные данные будут переданы в Россию или Китай. Позже информацию о взломе опроверг технический директор Palantir Шиам Санкар.