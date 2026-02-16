Характеристики vivo X300 FE утекли в Сеть до официального анонса

Грядущий смартфон китайского бренда vivo с индексом X300 FE может получить мощную аппаратную часть.

Технические характеристики девайса были замечены в базе данных популярного бенчмарка Geekbench.

Ожидается, что гаджет будет построен вокруг чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с восемью ядрами, из которых шесть работают с частотой 3,32 ГГц, а два - 3,80 ГГц.

Также указывается, что новинка получит 12 Гб оперативной памяти и ОС Android 16 с фирменной надстройкой OriginOS 6.

Готовы и общие результаты производительности "в синтетике": 2701 балл в одноядерном тесте и 8180 баллов - в режиме многоядерного прогона.

Официальный анонс vivo X300 FE, по информации сетевых инсайдеров, может состояться в марте текущего года.

С нашим обзором предшественника - vivo X200 FE- можно ознакомиться здесь.