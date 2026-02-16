Археологи раскрыли тайну 6500-летних керамических конусов из Иордании

Халколитические конические сосуды (cornets) — это керамические сосуды конусообразной формы, которые встречаются исключительно в эпоху халколита (медно-каменного века, для Ближнего Востока это 6500 по 5500 лет назад). Функция этих сосудов долгое время оставалась предметом споров. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Tel Aviv, Шарон Зуховицки и ее коллеги представляют первое систематическое исследование одной из самых обширных коллекций таких сосудов, найденных на халколитическом поселении Телейлат-Гассуль, сообщает Phys.org.

© Телеканал «Наука»

Загадочные артефакты

Конические сосуды, также известные как cornets, имеют характерную форму и встречаются только в халколите. Обычно они покрыты светлой или красной глиной и иногда оснащены двумя или четырьмя ручками. Они часто встречаются на таких археологических памятниках, как Ашкелон, Эн-Геди, Абу-Хоф и Грар, где их находят в особых местах, которые иногда интерпретируются как культовые хранилища. Однако в других местах, таких как Сафади, Абу-Матар и Шикким, они либо отсутствуют, либо встречаются крайне редко.

«Пчелиный воск в тот период, вероятно, добывался из диких ульев, что было очень сложным делом. Хотя первое прямое доказательство пчеловодства в регионе датируется железным веком, возможно, такие практики существовали и раньше», — объяснила исследовательница.

Культовое значение

Расположение сосудов в культовом контексте с красочными настенными росписями, изображающими процессии, маски и животных, позволяет предположить, что эти светильники выполняли определенную функцию во время этих ритуалов. После их, скорее всего, уничтожали, о чем свидетельствуют следы от ударов и обилие осколков корнетов.

Исследование открывает новые горизонты в понимании древних культовых практик.