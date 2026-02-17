В Spotify весь код пишут нейросети

Согласно заявлению главы Spotify, ведущие программисты компании больше не пишут код вручную с декабря прошлого года – вместо этого они делегируют задачи искусственному интеллекту.

Как это работает

В основе новой системы лежит внутренний инструмент Honk, построенный на технологии Claude. Рабочий процесс инженера теперь выглядит радикально иначе: ещё в дороге сотрудник отправляет задание через Slack-бота – будь то исправление бага или внедрение новой функции. Нейросеть самостоятельно генерирует решение и предоставляет готовую сборку, которую инженер может развернуть в production даже без посещения офиса.

Риски и последствия

Особенность подхода в том, что код попадает к конечным пользователям без традиционной проверки. Если возникают проблемы, AI получает новую задачу на исправление – цикл замыкается. Параллельно с внедрением автоматизации Spotify сократила 2300 сотрудников за последние два года, что составляет около 25% всего персонала.

Индустриальный тренд

Аналогичную стратегию уже осваивают технологические гиганты, включая Microsoft и Google. Однако первые исследования указывают на оборотную сторону: количество ошибок и сбоев в программных продуктах увеличилось в разы по сравнению с традиционной разработкой.