iPhone будут работать дольше

Компания Apple бесплатно улучшит время автономной работы iPhone. Об этом сообщает инсайдер Марк Гурман в материале для Bloomberg.

Известный специалист заявил, что в будущей iOS 27 американская компания сделает упор на оптимизации. Специалисты фирмы собрались переписать код iOS 26 и убрать из него лишние строчки, которые остались от старых функций iPhone или по ошибке. Результатом окажется увеличение работы смартфонов.

Гурман объяснил, что сейчас Apple признает, что в операционной системе (ОС) есть строчки кода, которые запускают бесполезные фоновые процессы. Эти действия ускоряют разряд аккумулятора смартфона. Также оптимизация позволит многим встроенным программам — вроде «Часов» или «Компаса» — работать быстрее и эффективнее.

Также в Apple озабочены, что нейронный процессор, который установлен в нескольких последних смартфонах, избыточно нагружает аккумулятор. Чип, который предназначен для обработки задач искусственного интеллекта (ИИ), также улучшат.

Анонс новой версии iOS традиционно ожидаются на июньском мероприятии WWDC. Релиз iOS 27 состоится осенью. Владельцы существующих смартфонов Apple получат обновление бесплатно.

В начале февраля популярный IT-блогер Маркес Браунли рассказал, что Apple, Samsung и другие компании не спешат внедрять кремний-углеродные батареи в смартфоны по причине безопасности. В фирмах наблюдают за опытом китайских производителей и собираются перенять его в ближайшие годы.