Геологи: Пиренейский полуостров медленно вращается по часовой стрелке

Земная кора — это мозаика из тектонических плит, которые медленно движутся, создавая напряжение, вызывающее землетрясения или вулканические извержения. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Gondwana Research, зафиксировало необычное тектоническое движение на Пиренейском полуострове. Участок земной коры под Пиренейским полуостровом медленно вращается по часовой стрелке.

«Каждый год Евразийская и Африканская плиты сближаются на 4-6 мм. Граница между плитами вокруг Атлантического океана и Алжира очень четкая, тогда как на юге Пиренейского полуострова эта граница гораздо более размыта и сложна», — сказал Асьер Мадариета-Тхуррука, геолог из Университета Страны Басков и научный сотрудник Группы водных экологических процессов Европейского университета земной коры.

Пиренейский полуостров — важный регион с точки зрения тектонической активности, особенно в районе Гибралтарской дуги, где Средиземное море соединяется с Атлантическим океаном.

Примыкая к северному побережью африканского континента, полуостров выступает в океан. Однако его южная оконечность наиболее загадочна. Гибралтарская дуга, плотная горная цепь, образующая границу между Средиземным морем и Атлантическим океаном, представляет собой чрезвычайно сложный и сейсмически активный регион.

В западной части Атлантики напряжение передается почти напрямую между Африканской и Евразийской плитами. Но на юге, в районе Гибралтарского дугла и Алжиро‑Балеарского сектора, часть напряжения поглощается ослабленной корой или распределяется по сложным структурам.

Поскольку полуостров служит «мостом» между двумя плитами, Африканской и Евразийской, ученые хотели понять, как медленное вращение Иберийской плиты влияет на сейсмическую активность в Африке и Европе. Для этого, чтобы отслеживать деформации земной поверхности, они использовали спутниковые наблюдения и сейсмические данные. Подобно двум автомобилям, которые приближаются друг к другу, две плиты, вероятно, вот-вот столкнутся, что требует внимания к возможным землетрясениям. Малые деформации поверхности могут быть сигналом о накапливающемся напряжении, которое может привести к землетрясению.

Несмотря на то что вращение Иберийской плиты происходит крайне медленно и потребуется миллионы лет, чтобы плиты столкнулись, исследования помогут ученым оценить возможные угрозы и подготовиться к потенциальным катастрофам.