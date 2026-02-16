Найдена звездная система, которой не должно было существовать

Группа астрономов с помощью спутника Cheops Европейского космического агентства (ESA) обнаружила уникальную планетную систему у красного карлика LHS 1903, которая не вписывается в классические модели формирования планет, сообщает science.org.

Согласно устоявшейся теории, основанной на строении Солнечной системы, каменистые планеты всегда располагаются ближе к звезде, а газовые гиганты — дальше. Однако в LHS 1903 этот порядок нарушен.

Первоначально ученые нашли три планеты: ближайшую к звезде каменистую и две последующие газовые. Это укладывалось в привычную картину: излучение звезды обычно «сдувает» газы с ближних орбит. Сенсацией стало открытие четвертой планеты, которая оказалась каменистой, хотя находится дальше газовых гигантов. Подобная структура «камень — газ — газ — камень» зафиксирована в космосе впервые.

В журнале Science исследователи представили новую модель, объясняющую этот феномен. По их версии, планеты вокруг LHS 1903 формировались не одновременно. Четвертый каменистый мир мог зародиться значительно позже остальных, когда газовый диск системы уже почти рассеялся, и у новой планеты не осталось материала для наращивания газовой оболочки, несмотря на удаленность от звезды.

Открытие доказывает, что Солнечная система не является универсальным шаблоном для Вселенной, а сценарии формирования миров гораздо разнообразнее, чем считалось ранее. Дальнейшее изучение LHS 1903 поможет понять, насколько распространены такие «аномальные» системы.