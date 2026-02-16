В смартфонах Xiaomi нашли скрытую функцию

В смартфонах Xiaomi есть режим, предназначенный для чтения с экранов устройств. Об этом сообщает профильное издание XiaomiTime.

Paper Mode («Режим бумаги») меняет настройки экрана. В отличие от обычного фильтра, который снижает потенциально вредное синее свечение, новый режим добавляет картинки зернистость. Авторы объяснили, что при его активации изображение на четком OLED-экране устройства кажется похожим на картинку, напечатанную в книге.

Однако Xiaomi скрывает эту функцию от обычных пользователей — видимо потому, что она является экспериментальной. Однако для доступа к ней не требуются права root. Журналисты объяснили, что на смартфонах под управлением HyperOS нужно открыть приложение MemeOS Enhancer. В нем необходимо найти вкладку «Инструменты» и перейти в подменю «Скрытые настройки». Там останется найти пункт Paper Adjust V2 и активировать режим Paper Mode.

Специалисты объяснили, зачем может пригодиться «Режим бумаги». Они отметили, что при его включении картинка на экране становится более комфортной для глаз — это снижает нагрузку на зрение. Также при использовании Paper Mode создается впечатление контакта с настоящим бумажным листом.

