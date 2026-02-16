В Японии нашли следы вымерших пещерных львов

Десятки тысяч лет назад Японский архипелаг населяли львы, выяснили ученые из Высшего университета перспективных исследований. Команда проанализировала 26 образцов окаменелостей, найденных в разных районах Японии. Предполагалось, что останки принадлежали тиграм, но после молекулярного анализа все они неожиданно оказались пещерными львами.

Ученым удалось восстановить пять почти полных митохондриальных геномов и один частичный ядерный геном. Палеопротеомный анализ выявил диагностический аминокислотный вариант альфа-2-HS-гликопротеина, который скорее соответствовал львам, чем тиграм. Результаты показали, что животные относились к позднеплейстоценовой линии пещерных львов, известной как spelaea-1.

По данным исследования, пещерные львы расселились по Японскому архипелагу примерно между 72 700 и 37 500 годами назад. Тогда на Земле царил ледниковый период, и между Европой и Японскими островами существовал сухопутный мост.

Львы в Японии соседствовали с волками, бурыми медведями, азиатскими черными медведями и ранними популяциями человека. Эта популяция оказалась весьма устойчивой. По мнению ученых, пещерные львы spelaea-1 сохранялись на островах в течение 20 тысяч лет после их вымирания в Евразии и, возможно, более чем через 10 тысяч лет после их окончательного исчезновения из Восточной Берингии.

Исследование помогло ученым лучше понять экосистемы позднего плейстоцена. Они пришли к выводу, что предыдущие выводы о расселении крупных кошачьих были неверными. В прошлом, вероятно, львы и тигры конкурировали друг с другом за ресурсы. Но после резкого сокращения их численности в ХХ веке они оказались разделены — так, ближайшие существующие популяции в настоящее время находятся на расстоянии более 300 км друг от друга в Индии, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее ученые раскрыли причину смерти мамонтенка Юки из Японии. Перед гибелью Юка пережила стресс, повлиявший на работу генов, ответственных за регуляцию метаболизма и мышечные сокращения. Эти данные подтвердили ранние свидетельства нападения пещерных львов на мамонтенка.