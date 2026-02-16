Кудрин спрогнозировал технологическую революцию в сфере ИИ

В ближайшие годы ожидается масштабный прорыв в цифровых технологиях и искусственном интеллекте, который изменит привычный ход развития отрасли, сообщил бывший вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин.

По его словам, ближайшие 10-15 лет принесут изменения, которые не будут похожи на прошлые десятилетия, а развитие ИИ станет ключевым драйвером этих изменений.

Кудрин подчеркнул: «Мы стоим на пороге новой технологической революции. Казалось бы, мы об этом говорим уже давно, но, в общем, тот рывок, который произойдет в ближайшие 10-15 лет, он не будет похож ни на одно предыдущее десятилетие. Имеется в виду цифровые технологии и искусственный интеллект», передает РИА «Новости».

Губернатор Томской области Владимир Мазур, выступая на той же сессии, отметил, что регион с его научно-образовательным потенциалом должен занять лидирующие позиции и стать технологическим центром Сибири в следующие десять лет.

Он пояснил, что статус лидера должен строиться на технологическом лидерстве, росте инвестиций и создании добавленной стоимости в регионе. Мазур также отметил положительный демографический тренд и эффективную систему расселения и размещения производств, что поможет обеспечить развитие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин инициировал комплексные меры по обучению госслужащих и педагогов современным технологиям и искусственному интеллекту. Путин поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Искусственный интеллект будет создавать новые рабочие места, несмотря на то что он частично заменит людей.