Ученые сделали удивительное открытие на Марсе

Изучение Марса помогает ученым лучше понять прошлое Земли и оценить перспективы колонизации. Новые исследования минералов, проведенные ровером Perseverance, указывают на то, что миллиарды лет назад на Красной планете был теплый и влажный климат. Это противоречит более ранним теориям, предполагавшим, что Марс всегда оставался холодным, пишет 3dnews.ru.

Особый интерес вызывает Нойский период (4,1–3,7 миллиарда лет назад), когда Солнечная система подвергалась интенсивной метеоритной бомбардировке. На Марсе сохранились гигантские кратеры Эллада и Аргир диаметром в тысячи километров, а также следы древних водоемов и рек.

Ученые спорят о том, каким был климат в ту эпоху. Согласно одной гипотезе, на планете существовали ледники, которые таяли под воздействием ударов метеоритов и вулканической активности. Другая версия предполагает, что ледников не было вовсе, а климат оставался стабильно теплым. Поскольку Солнце тогда светило на 30% слабее, для поддержания тепла требовалась плотная атмосфера, богатая парниковыми газами.

Новую находку на Марсе можно объяснить лишь наличием жизни в прошлом

Ровер Perseverance, работающий на Марсе с 2021 года, исследовал глинистые отложения на дне древнего озера. Анализ камней показал высокое содержание алюминия и титана, что свидетельствует о длительном воздействии воды при положительных температурах. По мнению ученых, это означает, что условия для существования биологического разнообразия могли сохраняться на Марсе тысячи и даже миллионы лет.

В прошлом году Perseverance обнаружил образцы пород, которые могут содержать прямые доказательства древней жизни. Они ожидают отправки на Землю в рамках будущих миссий.