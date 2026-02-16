Индийский океан стал менее соленым

Индийский океан постепенно становится более пресным, заявили ученые. Это может оказать критическое влияние на систему океанских течений, влияющих на климат всей планеты.

Команда из Университета Колорадо в Боулдере проанализировала состояние южной части Индийского океана у западного побережья Австралии. Она считалась одним из самых соленых участков Мирового океана. Но, как показали исследования, уровень соли там снижается с беспрецедентной скоростью.

Ученые связали тенденцию с изменениями климата. Так, повышение температуры в последние 60 лет изменило глобальный характер ветров и океанских течений. В результате в южную часть Индийского океана поступает все больше пресной воды.

В среднем соленость морской воды составляет около 3,5%. Это примерно эквивалентно полутора чайным чашкам соли в стакане воды. В обширном регионе, простирающемся от восточной части Индийского океана до западной части Тихого океана, поверхностные воды являются менее солеными. Частые тропические дожди приносят в регион большое количество пресной воды, а испарение остается сравнительно низким.

Этот регион известен как Индо-Тихоокеанский пресноводный бассейн. Он входит в гигантскую систему океанской циркуляции, которая перераспределяет тепло, соль и пресную воду по всей планете.

Новое исследование показало, что глобальное потепление изменило ветра над Индийским и тропической частью Тихого океанов. Из-за этого большое количество воды из Индо-Тихоокеанского пресноводного бассейна стало поступать в южную часть Индийского океана.

За последние шесть десятилетий площадь соленой морской воды в этом регионе сократилась на 30%. Это самое быстрое увеличение запасов пресной воды в Южном полушарии. Ученые подсчитали, что ее количества хватит для обеспечения всех жителей США на протяжении 380 лет.

Изменяется не только соленость, но и плотность воды. Такие изменения могут глобальным образом повлиять на климат, а также на состояние морских экосистем, сообщает Nature Climate Change.

Другое исследование показало, что у берегов Африки зафиксировали рекордное повышение уровня моря. Оно может представлять угрозу для прибрежных сообществ.