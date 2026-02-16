Asus анонсировала ноутбук с повышенной безопасностью

ASUS анонсировала ExpertBook B5 G2 – компактный и высокопроизводительный ноутбук с расширенными возможностями на базе искусственного интеллекта, ориентированный на повышение эффективности бизнес-процессов.

Корпус и дисплей

ASUS ExpertBook B5 G2 выполнен в алюминиевом корпусе и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Устройство доступно в версиях с 14- и 16-дюймовыми дисплеями NanoEdge с соотношением сторон 16:10. Доступны панели с разрешением WUXGA (1920 × 1200 пикселей) и WQXGA (2560 × 1600 пикселей) с яркостью до 400 нит, антибликовым покрытием и охватом до 100% sRGB. Некоторые модификации поддерживают сенсорное управление.

Производительность, память и автономность

ASUS ExpertBook B5 G2 работает на базе процессоров серий Intel Core Ultra 7 и Core Ultra 5 третьего поколения, включая модели Ultra 7 366H, Ultra 7 356H, Ultra 7 355, Ultra 5 335 и Ultra 5 325. Все конфигурации оснащены интегрированным нейропроцессором Intel AI Boost с производительностью до 50 TOPS, что обеспечивает эффективное выполнение задач, связанных с ИИ.

Система охлаждения использует вентиляторы с гидродинамическими подшипниками и встроенный пылезащитный фильтр.

Объём оперативной памяти DDR5-5600 достигает 96 ГБ благодаря двум слотам SO-DIMM. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 2280 с поддержкой SSD объёмом до 4 ТБ (PCIe 5.0) и один слот M.2 2230 – до 2 ТБ (PCIe 4.0).

Ёмкость аккумулятора составляет 50 или 63 Вт·ч. Зарядка осуществляется через адаптер USB-C мощностью 65 Вт. Заявленное время автономной работы – до 19 часов.

ОС и защита

Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Pro или Home и поддерживает функции Copilot+, включая инструменты на базе ИИ для повышения продуктивности. Платформа безопасности ASUS ExpertGuardian соответствует стандарту NIST SP 800-193 и включает TPM 2.0, поддержку FIDO2 и опциональную аутентификацию с использованием смарт-карт.

Реализована двойная защита BIOS, а также предусмотрены регулярные обновления прошивки и ПО в течение шести лет. Аудиосистема с технологией Dirac включает две пары динамиков и микрофонов, а также функции интеллектуальной обработки звука.

Прочее

Интерфейсы представлены двумя портами Thunderbolt 4, двумя разъёмами USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, RJ45, слотом для карт microSD и разъёмом для замка Kensington Nano. Беспроводное подключение осуществляется по Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, а также Bluetooth 5.4 или 6.0 – в зависимости от конфигурации. Вес 14-дюймовой модели составляет от 1,38 кг, 16-дюймовой версии – от 1,79 кг.

Сроки выхода и цена

Производитель пока не сообщил сроки начала продаж ASUS ExpertBook B5 G2 и его стоимость.