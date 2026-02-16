Ученые выяснили, почему некоторым детям трудно дается математика

Исследователи из Стэнфордского университета под руководством Хесанг Чанг изучили, почему у одних детей математика дается легче, а у других вызывает постоянные трудности.

Их работа опубликована в Journal of Neuroscience, посвященном нейробиологии мышления и поведения.

Проверка числового мышления

В эксперименте детям предлагали простые задания на сравнение величин. Иногда числа были представлены цифрами, например 4 и 7, а иногда — группами точек. Ребенку нужно было быстро определить, какая величина больше. Такой подход позволял одновременно оценить способность оперировать символами и базовое понимание количества.

Важно было не только фиксировать правильные и неправильные ответы. Ученые отслеживали, как дети меняли свои стратегии после ошибок. Для этого применяли математическую модель, которая анализировала последовательность действий и корректировки подхода в процессе выполнения заданий.

Почему дети не учатся на своих ошибках

Результаты показали, что дети, испытывающие трудности с математикой, значительно реже меняли свой подход после неправильного ответа. Даже сталкиваясь с разными типами ошибок, они не корректировали стратегию, в отличие от сверстников с типичными математическими навыками. Это говорит о том, что ключевой проблемой является не знание чисел, а способность адаптировать свои действия на основе опыта.

Чтобы понять, что происходит в мозге, ученые использовали нейровизуализацию — метод измерения активности различных областей мозга во время выполнения заданий. Сканирование показало, что у детей с трудностями в математике слабее активируются зоны, отвечающие за контроль выполнения задач и изменение поведения. Эти области связаны с когнитивным контролем, который позволяет оценивать ошибки и пробовать новые подходы.

Низкая активность этих зон может предсказать, будут ли у ребенка обычные или затрудненные математические способности. Таким образом, различия в работе мозга помогают объяснить, почему одни дети стабильно справляются с числами, а другие сталкиваются с трудностями.

Как особенности мышления влияют на успех в математике

По мнению Чанг, проблемы могут быть шире, чем кажется.