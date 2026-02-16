Россия заняла три первых места в рейтинге самых холодных точек Земли

Российская станция «Восток» в Антарктиде зафиксировала минус 55,8 градуса — это самая низкая температура на Земле за минувшие сутки, сообщили в Гидрометцентре РФ. Россия заняла также второе и третье места в мировом топе холода. Почему это произошло

Станция «Восток» расположена в одном из самых суровых мест планеты. За прошедшие сутки там температура опустилась до минус 55,8 градуса, подтвердили в Гидрометцентре.

Второе место досталось чукотскому селу Илирней — минус 52 градуса. Третье закрепилось за якутским Оймяконом с показателем минус 48,9 градуса.

Всего семь российских населённых пунктов вошли в десятку самых холодных точек Земли за сутки. Среди них также оказались чукотские Омолон и Баимка, якутские Иэма, Делянкир и Верхоянск, пишет РБК со ссылкой на данные синоптиков.

Для сравнения: самая высокая температура за тот же период зарегистрирована в аэропорту Каира — плюс 42 градуса.

Станция «Восток» регулярно фиксирует экстремальные морозы. В июле 2025 года там была зарегистрирована самая низкая температура года — минус 81,3 градуса, следует из данных Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Абсолютный рекорд холода на станции был установлен в 1983 году.