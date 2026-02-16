Ученые нашли неожиданный способ перехватить межзвездную комету 3I/ATLAS

Группа исследователей из Initiative for Interstellar Studies разработала план по перехвату межзвездного объекта 3I/ATLAS с использованием гравитационного маневра у Солнца, передает ixbt.com.

Такой подход позволит значительно увеличить скорость космического аппарата, тогда как прямой перелет с Земли невозможен из-за высокой скорости кометы — более 60 км в секунду — и ее позднего обнаружения.

Ученые провели моделирование оптимальной траектории с помощью специального программного обеспечения. Результаты показали, что запуск миссии в 2035 году с гравитационными маневрами у Юпитера и Солнца позволит достичь цели примерно за 50 лет.

Как пояснили исследователи, 2035 год является оптимальным окном для старта — расположение планет и кометы позволяет минимизировать технологические требования и сократить время в пути. Научная ценность такой экспедиции огромна: изучение межзвездных объектов дает уникальную информацию о формировании планет в других звездных системах.