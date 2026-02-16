Дефицит памяти грозит Apple, Tesla и мировой технологической отрасли

Apple, Tesla и еще десять крупных компаний предупредили, что дефицит памяти ограничит производство, что негативно скажется на рентабельности iPhone.

Все больше лидеров технологической индустрии, включая Илона Маска и Тима Кука, бьют тревогу: нехватка микросхем памяти уже начинает снижать прибыль, срывать корпоративные планы и повышать цены на широкий спектр продуктов — от ноутбуков и смартфонов до автомобилей и центров обработки данных. Эксперты предупреждают, что ситуация будет только усугубляться.

Компании Tesla, Apple и ряд других крупных корпораций заявили, что дефицит DRAM, основного компонента большинства современных технологий, ограничит производство. Тим Кук отметил, что это приведет к падению рентабельности iPhone. Micron Technology Inc. охарактеризовала дефицит как «беспрецедентный», а Илон Маск подчеркнул сложность решения проблемы, заявив, что Tesla, возможно, придется построить собственный завод по производству памяти.

«У нас есть два пути: столкнуться с нехваткой микросхем или создать собственное производство», — заявил Маск в конце января. «Мы стоим на пороге событий, которые превышают все, с чем мы сталкивались раньше, — отметил Тим Арчер, генеральный директор Lam Research Corp., поставщика оборудования для производства микросхем, на конференции в Южной Корее. — Спрос до конца десятилетия превысит все, что мы видели ранее, и будет сильнее любых других источников спроса».

Марк Ли, аналитик Bernstein, следящий за полупроводниковой отраслью, добавил, что цены на микросхемы памяти растут «параболически».