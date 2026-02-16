Sony разработала технологию распознавания музыки, созданной ИИ

Японская Sony Group разработала технологию, которая помогает идентифицировать музыку, лежащую в основе созданных искусственным интеллектом мелодий. Это позволяет авторам песен требовать компенсации от разработчиков ИИ, если была использована их музыка. Об этом пишет издание Nikkei Asia.

Технология, разработанная Sony Group, анализирует, чьи песни были использованы при обучении искусственного интеллекта и генерации музыки. Она может количественно оценить вклад каждого оригинального произведения, например, использовано 30% музыки The Beatles, 10% — Queen.

Если разработчик ИИ согласится сотрудничать, Sony Group получит данные, подключившись к его базовой модели. Если сотрудничество невозможно, технология сравнит произведение, созданное искусственным интеллектом, с существующей музыкой.

Бум искусственного интеллекта спровоцировал множество случаев, когда ИИ-разработчиков обвиняют в использовании защищенной авторским правом музыки, видео и текстов без разрешения для обучения моделей. Так, в интернете распространяются песни, сгенерированные ИИ с применением голосов известных певцов.

В Японии закон защищает права на музыку в двух категориях: авторские права, принадлежащие авторам песен, композиторам и музыкальным издателям, и смежные права, которыми владеют исполнители и продюсеры. Sony Group владеет крупными музыкальными лейблами и издательством, а также контролирует половину каталога покойного Майкла Джексона.