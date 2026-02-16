Опубликованы фото новой премиальной серии смартфонов Dreame Aurora

Китайский инсайдер Digital Chat Station, известный своими точными утечками о будущих гаджетах, опубликовал первые фотографии новой премиальной серии смартфонов Dreame Aurora.

Серия включает модели Phoenix и Golden Dragon, каждая из которых выполнена в уникальном дизайнерском стиле. Задние панели смартфонов изготовлены из чистого золота и украшены натуральными драгоценными камнями и бриллиантами. Особое внимание уделено художественной отделке: поверхности инкрустированы перьями феникса и чешуей дракона, что придает устройствам поистине роскошный и эксклюзивный вид. По всей видимости, Dreame Aurora станет самой дорогой и уникальной серией смартфонов на рынке по использованным материалам и уровню мастерства исполнения.

Предполагается, что такие устройства будут ориентированы на коллекционеров и любителей люксовой электроники. Их высокая цена будет оправдана не только золотом и драгоценными камнями, но и уникальной ручной работой, что делает каждый смартфон практически предметом искусства.

Стоит отметить, что Digital Chat Station ранее первыми публиковали точные сведения о таких устройствах, как Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран от Samsung, и что процессор MediaTek Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Gen 3 (Elite). Благодаря этим утечкам репутация источника высока среди тех, кто следит за последними новинками в мире мобильной техники.