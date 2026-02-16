На Урале раскрыли тайну загадочного городища Пармайлово I

Городище Пармайлово I в Предуралье более ста лет оставалось археологической загадкой. Его поочередно относили то к финно-угорскому могильнику IV–VI веков, то к укрепленному поселению X–XIII веков. Из-за отсутствия раскопок ученые не могли точно определить ни возраст, ни культурную принадлежность памятника. Разрешить противоречия удалось исследователям Пермского политеха совместно с коллегами из Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Леонид Половников/Пресс-служба ПНИПУ

Памятник расположен в урочище Карайн, в 1,2 км к северу от деревни Пармайлово, на мысу в бассейне реки Лолог. Его площадь — около 280 кв. м. Несмотря на то что объект был известен с XIX века, сведения о нем основывались лишь на визуальных наблюдениях и архивных данных.

Впервые ученые заложили на территории городища разведочный шурф площадью 16 кв. м и обнаружили хорошо сохранившийся культурный слой с 18 железными артефактами.

«В ходе исследований были найдены четыре наконечника стрел одношипного типа. Для трех из них характерно плоское сечение пера и прямоугольный черешок. Четвертый отличается ромбовидным сечением, но также имеет прямоугольный черешок. Эти изделия датируются XI–XIII веками и использовались для лучения рыбы», — рассказал старший преподаватель кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Леонид Половников.

По его словам, загарпуненную рыбу извлекали с помощью бечевки, закрепленной на древке стрелы.

Археологи также обнаружили элементы поясной гарнитуры — пряжку и декоративную накладку, выполненные в стилистике аскизской культуры средневековых хакасов. Подобные изделия были распространены в Прикамье в XI–XII веках и могли попасть сюда через торговые связи с Волжской Булгарией. В то же время исследователи допускают и местное производство: в первой половине II тысячелетия н. э. металлообработка у прикамских племен достигала высокого уровня.

Среди находок — зубило, фрагменты ножей, гвоздей и часть пружины от неподвижного замка, которым могли запирать сундук или ларь. Сопоставление датировок всех предметов позволило определить период основной активности на памятнике.

«Мы выяснили, что городище функционировало в X–XIV веках и принадлежало родановской археологической культуре, носителями которой было финно-угорское население Прикамья», — отметил Половников.

При этом отсутствие керамики, костей животных и следов очагов оказалось не менее значимым результатом. Культурный слой оказался тонким, а площадь памятника — небольшой.

«Все указывает на то, что перед нами не постоянное поселение, а объект специального назначения. Укрепленный мыс с валами мог использоваться как временное убежище для жителей окрестностей в случае угрозы», — пояснил ученый.

По мнению исследователей, результаты раскопок позволяют уточнить систему расселения и хозяйственную организацию финно-угорских племен Предуралья в X–XIV веках. История региона складывалась не только вокруг крупных центров, но и вокруг небольших укрепленных пунктов, каждый из которых вносил свой вклад в формирование культурного ландшафта России.