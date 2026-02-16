Разработчик OpenClaw присоединился к создателям ChatGPT

Глава OpenAI Сэм Альтман объявил о привлечении разработчика и создателя проекта OpenClaw Питера Штайнбергера. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Штайнбергер возглавит направление по разработке «следующего поколения ИИ-агентов». По словам Альтмана, агентские технологии могут в перспективе стать базовой основой всех продуктов компании. Он охарактеризовал нового руководителя как разработчика с сильным видением будущего интеллектуальных агентов, способных взаимодействовать друг с другом для решения прикладных задач.

Сам Штайнбергер подтвердил переход в корпоративном блоге. Он отметил, что не намерен строить собственную масштабную компанию вокруг OpenClaw и предпочитает сосредоточиться на создании технологий. В OpenAI его задачей станет упрощение взаимодействия с ИИ-агентами. Для этого, по его словам, потребуются глубокая переработка подходов, доступ к передовым моделям и усиленное внимание к безопасности.

Проект OpenClaw будет передан под управление специально созданного фонда и сохранит статус независимого решения с открытым исходным кодом.

OpenClaw получил широкую известность в январе 2026 года. Платформа позволяет запускать автономных агентов на базе моделей различных разработчиков и взаимодействовать с ними через мессенджеры. После обращения со стороны Anthropic проект несколько раз менял название — от Clawdbot до Moltbot и OpenClaw.