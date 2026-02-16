Инженеры из Пенсильванского университета (США) разработали систему HoloRadar, которая позволяет роботам обнаруживать объекты и людей за пределами прямой видимости.

Это открывает новые возможности для автономных роботов и беспилотных транспортных средств.

Как роботы «видят» за углом

В отличие от привычных камер и лидаров, которые фиксируют только прямую линию видимости, HoloRadar использует радиоволны. Сигналы отражаются от стен, пола и потолка, превращая обычные поверхности в «зеркала» для волн. Робот улавливает отраженные сигналы и восстанавливает 3D-сцену скрытых объектов.

«Роботам и беспилотным транспортным средствам необходимо видеть дальше того, что находится непосредственно перед ними. Эта способность позволяет принимать более безопасные решения в режиме реального времени», — говорит Минмин Чжао, доцент кафедры компьютерных и информационных наук.

Радиоволны имеют большую длину по сравнению со светом, из-за чего они меньше зависят от мелких неровностей поверхностей. Это свойство делает их идеальными для восстановления сцены вне прямой видимости.

«Стены, полы и потолки становятся зеркалами для радиосигналов, которые отражаются предсказуемо», — поясняет аспирант Хаовэнь Лай.

Искусственный интеллект решает сложные задачи

Главная проблема — многократные отражения радиоволн. Один сигнал может вернуться к датчику через несколько путей, создавая сложную картину с дублирующимися отражениями. Чтобы распутать ее, команда использует алгоритмы ИИ, которые сочетают машинное обучение и физические модели.

На первом этапе алгоритм улучшает разрешение сигнала и выделяет отдельные отражения. Затем физическая модель «прокручивает» отражения назад, вычисляя реальное положение объектов, подобно тому, как человек различает настоящие предметы среди отражений в зеркальной комнате.

«Задача похожа на анализ комнаты, полной зеркал. Система учится понимать, где находятся реальные объекты», — объясняет Цзитун Лан, аспирант кафедры электротехники.

ИИ способен различать прямые и непрямые отражения, определять их физическое местоположение и восстанавливать скрытые детали сцены, включая людей и динамичные объекты.

Тестирование в реальных условиях

HoloRadar протестировали на мобильном роботе с колесной базой и сенсорной колонной. Испытания проводились в коридорах и на углах зданий. Система успешно восстанавливала расположение стен, дверей и скрытых людей, обеспечивая роботу данные для безопасного маневрирования.

Система не заменяет существующие датчики, такие как LiDAR, а дополняет их, предоставляя дополнительный уровень информации для оценки опасностей. Благодаря компактному сканеру HoloRadar подходит для использования в реальных условиях, работает в режиме реального времени и не требует контроля освещения.

Потенциал технологии

Разработчики планируют расширить использование HoloRadar на открытые пространства, где дистанции и условия сложнее, включая городские перекрестки. Технология также может быть полезна для складских роботов, поисково-спасательных машин и автономных транспортных средств, где раннее обнаружение препятствий критично.