Tecno выпустила в России два мини-ПК

Компания TECNO представила в России два мини-ПК — MEGA MINI M1 Lite AMD и MEGA MINI M1 Air, ориентированные как на профессиональные сценарии использования, так и на повседневные задачи дома и в офисе. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Tecno

MEGA MINI M1 Lite AMD позиционируется как решение для ресурсоемких задач. Устройство оснащается процессором AMD Ryzen 5 7535HS с интегрированной графикой Radeon 660M, поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD PCIe 4.0 объемом до 1 ТБ.

Мини-ПК способен одновременно выводить изображение на три 4K-дисплея (60 Гц), оснащен LAN-портом до 2,5 Гбит/с, модулем Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В конструкции предусмотрено 11 портов для периферии. Уровень шума заявлен на уровне 38 дБ.

MEGA MINI M1 Air ориентирован на базовые офисные и домашние сценарии. Эта модель выделяется габаритами 100х100х39,9 мм, процессором Intel N150 (до 3,6 ГГц, 15 Вт) с графикой Intel UHD, а также до 16 ГБ ОЗУ и накопителем до 1 ТБ с возможностью апгрейда, включая замену SATA-накопителя на NVMe.

Модель поддерживает одновременное подключение двух 4K-мониторов (60 Гц). Заявленный уровень шума составляет около 35 дБ.

Обе новинки поставляются с предустановленной Windows 11 Home по цене от 19,9 тыс. руб.