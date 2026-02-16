Индия выпустила первое руководство по управлению ИИ

Правительство Индии представило первый свод правил по управлению рисками в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в целях создания кодекса по его применению и поддержки высокого уровня инноваций. Об этом сообщило издание The Times of India.

Правила предусматривают меры "по ограничению предвзятости, злоупотреблений и непрозрачного использования ИИ при одновременных ускоренных темпах внедрения нейронных сетей". Они не предполагают ограничений в применении искусственного интеллекта и делают акцент на четких мерах безопасности, устойчивости и экологичности ИИ, равенстве, подотчетности при его применении в интересах человека на основе его решений в рамках действующего законодательства, а также правил в сфере информационных технологий и защиты данных. Для внедрения правил и контроля за их соблюдением в Индии будут созданы национальные институты по управлению и обеспечению безопасности ИИ, а также экспертные советы по определению политики в сфере искусственного разума.

Руководство, которое будет пересматриваться по мере развития технологий, адресовано политикам и деловым кругам для использования ИИ в секторах образования, сельского хозяйства, финансов и государственного управления. Обнародованные правила послужили альтернативой закону по регулированию использования ИИ, которое индийское правительство сейчас вводить не планирует, отмечает The Times of India.

Как подчеркивает издание, "подход к применению ИИ отражает убеждение правительства Индии в том, что отдельные компании и страны не должны иметь монополию на его разработку и использование, которое должно быть направлено на решение реальных проблем современности".

Делийский саммит по использованию ИИ

Правительство Индии приурочило выпуск правил по управлению ИИ к открывающемуся 16 февраля в Нью-Дели пятидневному саммиту AI Impact Summit 2026, посвященному государственным системам, суверенной инфраструктуре, управлению ИИ и трансформации рабочей силы. Индия на нем планирует представить свои планы по масштабному внедрению ИИ в различные секторы экономики.

В рамках саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди откроет в центре столицы национальную выставку, демонстрирующую на 300 площадках национальные успехи использования ИИ в различных сферах, инновации в его внедрении и разработке. Экспозиция расскажет о сотрудничестве Индии в разработке ИИ с Россией, Австралией, Францией, Японией, Таджикистаном, другими странами Европы, Азии и Африки.