Челябинский метеорит: как страна избежала катастрофы 13 лет назад

15 февраля 2013 над Челябинском в атмосферу Земли ворвался гигантский метеорит. Хотя обошлось без последствий, учёные доказали: при иной траектории взрыва город мог быть практически уничтожен.

© Государственный исторический музей Южного Урала

Ровно 13 лет назад жители Челябинской области стали свидетелями редкого астрономического явления. Утром 15 февраля в небе раздался мощный взрыв – это разрушался Чебаркульский метеорит (более известный как Челябинский). Событие, зафиксированное тысячами камер и очевидцев, вошло в историю как самое документированное падение небесного тела в XXI веке – передаёт kursdela.biz.

По данным исследователей, объект представлял собой каменный хондрит диаметром около 20 метров. Его скорость при входе в атмосферу достигала 18 км/с. Благодаря пологой траектории полёта метеорит успели заметить задолго до взрыва, что позволило избежать массовой паники.

Ключевую роль сыграла высота фрагментации – разрушения тела в воздухе. Взрыв произошёл на отметке примерно 25 км над землёй. Это дало критически важное преимущество: ударная волна достигла поверхности лишь через минуту, что существенно снизило её разрушительный потенциал.

Энергетический эквивалент взрыва оценивается в 0,5 мегатонны (500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте). Для сравнения: мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, была в 20 раз меньше. Однако в случае с Челябинском решающее значение имела высота детонации.

Научный руководитель обсерватории "Ка‑Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий смоделировал альтернативные сценарии развития событий:

Взрыв на высоте 10 км. Привёл бы к эффекту, сопоставимому с мощным торнадо: поваленные деревья, выбитые окна и двери, обрушение ветхих строений. Учёный подчёркивает: "Пострадавших было бы много, и явно были бы жертвы".

Детонация на отметке 1 км. Стала бы настоящей катастрофой: энергия удара превысила бы хиросимский взрыв в 20 раз, что практически гарантировало бы уничтожение города.

Даже при реальном сценарии не обошлось без последствий. Яркость вспышки в момент разрушения метеорита в 15 раз превысила солнечную – на несколько секунд небо осветили "15 Солнц". Некоторые очевидцы получили ожоги глаз и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

Уникальность события подчёркивается не только масштабами, но и степенью его фиксации. Десятки камер видеонаблюдения, автомобильных регистраторов и смартфонов создали беспрецедентную базу данных для изучения феномена. Сегодня Челябинский метеорит остаётся важнейшим объектом исследований, помогающим учёным лучше понимать риски, связанные с космическими угрозами.