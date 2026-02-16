Найден затонувший более 150 лет назад пароход

Затонувший более 150 лет назад пароход нашли в озере Мичиган
Исследователи обнаружили на дне озера Мичиган остов одного из самых разыскиваемых пропавших кораблей — пассажирского судна «Lac La Belle». Аквалангист Пол Эхорн пытался установить его местонахождение на протяжении 60 лет.
Затонувший корабль нашли на расстоянии 32 км от побережья штата Висконсин. Эхорн рассказал, что искал его с 1965 года. Поиски оставались безуспешными, пока в 2022 году аквалангист он получил подсказку от писателя Росса Ричардсона, который также увлекался подводным плаванием.
Отправившись в указанный район, Эхорн всего через два часа заметил остов корабля. После нескольких лет исследований он подтвердил, что это действительно «Lac La Belle».
Пассажирский пароход отправился из Милуоки в Гранд-Хейвен в октябре 1872 года. На его борту находились 52 пассажира, а также груз из 430 тысяч кг ячменя, 1200 баррелей муки, 50 баррелей свинины и 25 баррелей виски.
Примерно через два часа после отплытия на судне заметили неконтролируемую течь. Капитан попытался вернуться в Милуоки, но огромные волны потушили котлы парохода, и шторм повлек его к югу. Около пяти часов утра на воду спустили спасательные шлюпки.
Корабль затонул кормой вперед. Одна из шлюпов перевернулась, из-за чего погибли восемь человек. Остальные смогли добраться до берега.
Эхорн рассказал, что сейчас корпус корабля покрыт мидиями. Верхние каюты исчезли, но корпус выглядит целым. В частности, сохранились отделочные элементы из дуба.
По словам экспертов, на дне Великих озер находится от 6 до 10 тысяч затонувших кораблей. Местонахождение многих из них до сих пор остается неизвестным, сообщает The Guardian.
Ранее стало известно, что затонувший корабль XVII века стал виден из-за низкого уровня воды на Балтике. Его затопили преднамеренно, чтобы создать основу для моста (строение не сохранилось до наших дней). Ученые пока не определили, что это за корабль и кому он принадлежал.