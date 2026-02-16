Telegram заблокировал сотни тысяч каналов и групп за сутки

Администрация мессенджера Telegram заблокировала сотни тысяч каналов и групп за сутки. Сведения об этом доступны на сайте компании.

Отмечается, что за 15 февраля платформа заблокировала более 235 тысяч групп и каналов с запрещенным контентом. Среди них, по данным Telegram, были сообщества, распространяющие порнографические материалы, а также группы, призывающие к терроризму.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая им ускорить работу Telegram. Уточнялось, что аферисты просят жертв воспользоваться ботом, крадущим их личные данные.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ограничения в отношении Telegram. Представитель Кремля уточнил, что платформа не выполняет российские законы. Он также подчеркнул, что российская сторона поддерживает контакт с администрацией мессенджера.

10 февраля стало известно, что работу Telegram в России замедляют. Кроме того, сообщалось, что мессенджеру грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.