Вакцина против рака и страшные эпидемии: российский ученый рассказал о новой эре человечества

Человечество вступило в эпоху повышенного риска пандемий. Об этом заявил kp.ru директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, рост численности населения и его глобальная мобильность создают условия для быстрого распространения инфекций.

Новые вирусы, возникающие в природных очагах и передающиеся через животных, представляют наибольшую угрозу. Центр Гамалеи разрабатывает вакцины против потенциально опасных вирусов, включая птичий грипп и оспу обезьян. Препараты проходят проверку на животных и добровольцах, третья фаза испытаний проводится в условиях реальных вспышек.

Одним из ключевых направлений работы стала персонализированная мРНК-вакцина против рака. Она предназначена для лечения меланомы, рака почки, легкого и кишечника и призвана усилить эффективность химио- и иммунотерапии.

Логунов также объяснил механизм иммунотерапии: препараты помогают иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки, которые научились маскироваться. Однако метод работает не для всех пациентов из-за неоднородности опухолей.

Среди факторов риска онкологии ученый назвал курение, алкоголь, чрезмерное солнце и некоторые вирусы — папилломы человека, гепатиты В и С, вирус Эпштейна — Барр.

По словам Логунова, долголетие примерно наполовину зависит от генетики, но образ жизни остается важным фактором. При этом предельный возраст человека, несмотря на инвестиции в продление жизни, пока не увеличивается.

Говоря о вакцинации против COVID-19, он подчеркнул, что прививки защитили миллионы людей от тяжелых форм болезни, а сообщения о редких побочных эффектах проверяются — подтвержденных случаев негативного влияния на суставы нет.

Центр Гамалеи, по словам специалиста, успешно конкурирует с западными коллегами в разработке вакцин на основе вирусных векторов и мРНК-технологий при поддержке государства.